Колко слънце ни трябва през лятото?
Учени разкриват къде е границата между полезното и опасното
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Учени разкриват къде е границата между полезното и опасното
Доц. д-р Наталия Чилингирова, началник на Комплексния онкологичен център на ,Сърце и Мозък‘ Май е обявен от Световната здравна орга...
Връзката между рака на кожата и прекомерното излагане на слънце вече е доказана
Това е от безплатната кампания за профилактика на рака на кожата
Не се изисква направление от личния лекар, но е необходимо предварително записване
Бъдете нащрек, ако имате повече от 50, предупреждават US онколозите Есента е идеалното време да проверите дали флиртът с лятното слънце не ви е "възн...
София. Днес в Aлександровска болница ще се проведат профилактични прегледи за ранно откриване на рак на кожата. Те са безплатни за всички желаещи, съо...
Специалисти от университета на Хюстън, САЩ, са разработили приложение за смартфон, която успешно открива кожен рак. DermoScan заснема подозрителни ко...
Българката Нора Пенчева, докторант в Laboratory of Systems Cancer Biology, ще получи една от най-престижните американски награди за докторант - Weintr...
Лос Анджелис. Хю Джакман се е подложил на операция по отстраняване на раков тумор от носа си, съобщи лично актьорът от профила си в Instagram. 45-год...
София. В сряда, 24 април, ще можем да се прегледаме безплатно за рак на кожата в Александровска болница. Прегледите са част от Националната кампания з...