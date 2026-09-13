Страхотна новина за легенда на Ман Юнайтед
Райън Гигс на седмото небе от щастие
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Райън Гигс на седмото небе от щастие
Обвинянията срещу него бяха свалени
Легендата на "Манчестър Юнайтед" Райън Гигс отхвърли офертата на Жозе Моуриньо и е близо до това да сложи край на 29-годишния си престой на "Олд Трафо...
Райън Гигс ще напусне "Манчестър Юнайтед" през лятото. Причината е силното му желание да стане мениджър, информира Sky Sports. Изданието потвърждава с...
Райън Гигс стана жертва на вандали заради развода със съпругата Стейси. Домът на легендата на "Ман Юн" осъмна с обидни графити. Имаше надписи "лъжец",...
"Манчестър Юнайтед" изигра най-силния си мач за сезона, но въпреки това се задоволи само с 0:0 като домакин на "Челси". Съдбата на Луис ван Гаалобаче...
Бившите играчи на "Манчестър Юнайтед" Райън Гигс и Гари Невил направиха благороден жест. Двете легенди от "Випуск 92", които неотдавна купиха старо зд...
Райън Гигс и брат му Родри продължават да не си говорят вече 4-а година. Родри обяви, че все още не е чул извинение от батко си, който разби семейство...
Манчестър. Райън Гигс е изиграл последния си мач за Манчестър Юнайтед и става асистент на новия мениджър Луис ван Гаал. 40-годишният, който направи д...
Манчестър. Манчестър Юнайтед може да обяви Луис Ван Гаал за новия мениджър на отбора още днес, съобщава Sky Sports. Авторитетното спортно информира ощ...
Манчестър. Компанията Chevrolet подари на играещия треньор на „Манчестър Юнайтед" Райън Гигс супер кола Corvette Stingray. Цената на атрактивния авто...
Манчестър. Райън Гигс дебютира успешно с Манчестър Юнайтед тази вечер. Повереният му тим победи като домакин Норич с 4:0 в мач от 36-ия кръг на Висшат...
Манчестър. Райън Гигс даде първата си пресконференция в ролята си на временен мениджър на Манчестър Юнайтед. Уелският ветеран наследи на поста Дейвид...
Манчестър. Сър Алекс Фъргюсън няма да има думата при определянето на новия мениджър на Манчестър Юнайтед, информира Daily Mail. Миналата година по то...
Манчестър. Играещият помощник-треньор Райън Гигс ще застане временно начело на Манчетър Юнатйед. Това обявиха на официалната страница на клуба. По-ран...
Манчестър. В Манчестър Юнайтед отрекоха да има разрив в отношенията между мениджъра Дейвид Мойс и най-титулувания футболист на отбора Райън Гигс. При...
Манчестър. Легендата на Манчестър Юнайтед Райън Гигс днес става на 40 години. Полузащитникът заяви, че няма никакво намерение да прекратява активната...
Манчестър. Ветеранът в състава на Манчестър Юнайтед Райън Гигс призна, че може да продължи активната си кариера дори и ако мине бройката от 1000 мача...
Нион. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Райън Гигс се превърна във футболиста с най-много мачове в Шампионската лига. Ветеранът влезе като резерва в...