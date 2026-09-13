Тайна на 500 години в шедьовър на Рафаело! Светът онемя
Един от образите крие сензация
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Един от образите крие сензация
Лице, което се вижда в горния ляв ъгъл
С помощта на изкуствен интелект се анализира
Учени направиха триизмерна компютърна реконструкция на лицето на художника
Майсторът бил лекуван от най-добрите лекари, изпратени от папата, но не успял да оцелее
Рим отложи грандиозните събития, посветени на 500 години от смъртта на гения
През 2020-а отбелязваме 500 години от смъртта на гения
Маестрото рисувал шедьовъра си, когато бил на 20
София. За първи път в София гостуват оригинални картини на Рафаело. Освен картината "Св. Eкатерина Александрийска" в изложбата в Националната художе...