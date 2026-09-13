Масовите арести ще родят нови бунтове
Радион Попов, бивш външен зам.-министър и военен аташе в Сирия, Египет и Испания Трите успешни преврата с участието на военните в историята на Турция...
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Радион Попов, бивш външен зам.-министър и военен аташе в Сирия, Египет и Испания Трите успешни преврата с участието на военните в историята на Турция...
Стара Загора. Бившият зам.-министър на външните работи Родион Попов, който бе блъснат от пиян шофьор в петък край казанлъшкото село Шейново, е бил „...
Бившият зам. външен министър Радион Попов е виновен за катастрофата, защото е карал на дълги фарове. Това твърди пред bTV другият участник в сблъсъ...
Казанлък. Бившият заместник-министър на външните работи Радион Попов е катастрофирал тежко в село Шейново, Казанлъшко. Той е откаран в местната болни...