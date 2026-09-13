Министър на работна среща с водещия инвеститор у нас
Богдан Богданов на работна среща с австрийския министър на труда
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Богдан Богданов на работна среща с австрийския министър на труда
Основната причина за настоящата ситуация е превалирането на британския вариант на вируса
Министър Теменужка Петкова изпрати писмо до генералния директор на Държавната корпорация за атомна енергия на Руската Федерация "Росатом" г-н Сергей К...
С поредица от срещи във Вашингтон започна работното посещение на заместник-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов. Цветанов е на едноседмично посеще...
Премиерът Бойко Борисов проведе работна среща с британския си колега Дейвид Камерън преди Антикорупционната среща на върха в Лондон. Двамата са обсъд...
"Вие сте готови за Шенгенското пространство. Мисля, че България е най-добрият пример за охрана на европейските граници за останалите членки. Това каза...
Строителство на нов затвор, ограничаване на предварителното задържане, декриминализация на дребни правонарушения, са само част от възможните мерки Со...
Банско. Работна среща за обсъждане готовността за Туристически сезон – Зима 2014 – 2015 ще се проведе на 11 декември от 12:00 ч. в Посетителски информ...
Брюксел. „Оценката на Европейската комисия за първия мандат на Вежди Рашидов като министър на културата е много висока, защото той и екипът му направи...
Банско. По инициатива на кмета Георги Икономов в курорта Банско се проведе работна среща за потребностите на пазара на труда и местния бизнес от специ...
София. „Необходимо е представителите на всички политически сили в България да предприемат действия за преодоляването на конфронтацията между партиите...
София. На 20 и 21 юни ще се проведе първото работно посещение на министър-председателя Пламен Орешарски в Брюксел, съобщиха от правителствената инфор...