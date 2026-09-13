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Балкански неволи в Германия

Балкански неволи в Германия

Всеки втори мигрант от Източна Европа работи в Германия срещу много ниско заплащане, сочи статистиката на Агенцията по труда. Лявата партия изтъква, ч...

13 февруари | 6:40
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