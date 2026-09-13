Балкански неволи в Германия
Всеки втори мигрант от Източна Европа работи в Германия срещу много ниско заплащане, сочи статистиката на Агенцията по труда. Лявата партия изтъква, ч...
Следете всички новини, анализи и коментари за Работа В Германия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всеки втори мигрант от Източна Европа работи в Германия срещу много ниско заплащане, сочи статистиката на Агенцията по труда. Лявата партия изтъква, ч...
Варна. Три трудови борси набират персонал за работа в Германия през месец февруари във Варна. Обявените позиции са за служители във верига за бързо х...
Благоевград. Наши студенти могат да работят през лятото на следващата година в Германия. Те ще са заети в областта на хотелиерството и ресторантьорств...
Варна. В един от най-лъскавите алпийски курорти, любим на покойната принцеса Даяна - Лех в Австрия, наемат за работа наши готвачи, камериерки, бармани...