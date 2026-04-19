Арестуваха за кражба певиците от Пуси Райът
Сочи. Певиците от руската пънк група Пуси Райът Надежда Толоконникова и Мария Алехина бяха задържани днес в Сочи заради кражба в хотела в който са отс...
Кралицата на попа взе бунтарките под крилото си
Москва. Амнистията в Русия, при която бяха освободени редица знакови затворници като членовете на „Пуси Райът" и олигарха Михаил Ходорковски, е реклам...
Москва. Едно от момичетата от руската пънк група „Пуси райът", Мария Альохина, е освободена от затвора, след като бе помилвана, съобщи нейният адвокат...
Момичетата на свобода до Нова година, Ходорковски остава на топло
От 18 дни няма информация къде е преместена затворничката
Москва. Надежда Толоконникова от скандалната руска пънк банда "Пуси райът", която излежава 2-годишна присъда заради хулиганство в руска трудова колони...
Москва. Надежда Толоконникова от добилата популярност заради арестите група Пуси Райът започна в понеделник гладна стачка заради условията в трудовия...
Москва. Руската Дума прие на второ четене законопроект, предвиждащ наказателна отговорност за обида на религиозните чувства на вярващите, включително...
Москва. Пънкарките от групата "Пуси райът" Надежда Толоконикова и Мария Альохина, осъдени за хулиганство, са изпратени за излежаване на двегодишните с...
Брюксел. Скандално известната руска група "Пуси райът" е сред финалистите за европейската награда "Сахаров". Тя се дава от Европейския парламент за св...
Москва. Членовете на руската пънк група Пуси райът отново застават пред съда. Момичетата обжалват присъдата от 2 години изправителна колония, която оп...
Москва. Руският президент Дмитрий Медведев иска по-лека присъда за трите палавници от пънк-групата "Пуси Rайът". Надя, Маша Альохина и Катя бяха осъд...
Москва. Името на известната вече по цял свят руска пънк група Pussy Riot става търговска марка. Всички продукти с лицата и имената на трите момиче...
Акцията е израз на протест срещу присъдата на трите момичета
Москва. Хакери от Анонимните (Anonymous) разбиха официалния сайт на Хамовническия съд в Москва и качиха видеоклип на поп-фолк изпълнителя Азис. Същия...
Москва. Дяконът на черквата "Христос Спасител" в Москва Сергей Баранов се отказа от духовния си сан, изразявайки недоволството си от присъдата срещу д...
Москва. Московски съд ще разглежда жалбата на рускиня срещу групата Pussy Riot, три от членовете й от която вече бяха осъдени в петък на по 2 г. затво...
Двама мъже и жена с качулки прекъснаха служба в катедралата в Кьолн