Ограничават за 3 седмици минаването през наш важен граничен пункт
Причината е извършване на ремонтни дейности на пътя
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Причината е извършване на ремонтни дейности на пътя
Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията и така всички да проявим отговорно отношение към здравето си и околната среда
Започва обратното броене за завършване на най-северния участък
Инкриминираната сума е установена и иззета
До няколко дни предстои агенция „Митници“ да изготви техническа спецификация на проекта
Не е ясно докога ще продължи блокадата
Няма да се притесняваме от това, че някой смята държавата за своя бащиния
Останалите три пункта за имунизация в парковете Южен, Северен и парк Дружба ще бъдат отворени, както обичайно
От ноември 2020 г. пунктът е затворен за леки коли и граждани
Проверявано е прилагането на мерките за предотвратяване на коронавирусната зараза
Раздадоха 100 пакета с храна и вода на шофьорите Остава напълно блокиран и ГКПП – Илинден Ексохи край Гоце Делчев. Границата там бе затворена в сряда...
Пунктът е отворен в двете посоки след сутришната акция ГКПП "Капитан Андреево" вече е отворен в двете посоки и всички трасета на изхода към Турция и...
Пловдив. 730 хил. къса цигари без бандерол, тютюн за пушене и 24 000 текстилни изделия, нарушаващи правата на интелектуална собственост, откриха и зад...
София. България няма подписано споразумение с Македония за откриване на Гранично контролно-пропускателен пункт (ГКПП). Това заяви министърът на регион...
Проект за отваряне на нов граничен пункт между България и Сърбия при Трън-Петачинци са подготвили съседите. Надяваме се проектът да се финансира по но...
Варна. Шест пункта за раздаване на безплатна вода осигурява община Варна днес, утре и в петък, заради горещото време. На всеки от тях ще има и медицин...
София. Пунктът за винетки на бул. „Македония" №3 в София ще работи с удължено работно време до 19 часа в петък. Това съобщиха от пресцентъра на Агенци...
Благоевград. Всеки жител на Югозападна България може да помогне на пострадалите от бедствието във варненския квартал „Аспарухово" и Добрич. Доброволче...
София. Екип на телевизия news7 е открил саркофага на Георги Димитров в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Информацията до момента бе, че с...
Петропавловск-Камчатски. Оръдие с обозначение "Свети Петър", участвало във Втората Камчатска експедиция /1773-1741/ на капитан Витус Беринг, бе открит...