Майсторите са в шок! Нов вид мазилка ще им вземе хляба
Въвеждането на бактериални структури в бетона му позволява да "лекува" пукнатини
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Въвеждането на бактериални структури в бетона му позволява да "лекува" пукнатини
Шведското издание Expressen публикува снимки и видеозаписи
Няма проектантска грешка, казва инж. Петър Стойчев
Големи пукнатини зейнаха, предстои проверка
По-малко от 5 месеца след официалното откриване на Лот 2 на Автомагистрала "Струма" пътният участък вече не е същият. На места край Благоевград шосето...
Стара Загора. Земетресението в събота на обяд, което се усети и в Старозагорско, особено силно по високите етажи на жилищните кооперации, е отворило п...
Варна. Сериозни пукнатини се появиха на пътя Кранево-Златни пясъци, които застрашават туристическия сезон, алармира бТВ. Проблемът с поропадането на...
Плевен. Дълбоки каверни по преливника на язовир „Тотлебенов вал" край Плевен откриха експерти. Заради състоянието на стената областният управител Илия...
Видин. Прочутата видинска казарма на независимия турски владетел Осман Пазвантооглу се пропука година след основен ремонт, съобщава вестник „Видин". П...