Първанова готова да управлява
"Аз съм отговорен политик. Изпълнявам обещаното. Няма време за лъжи, жена трябва да се грижи за държавата. Мога да управлявам България и ще посветя жи...
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"Аз съм отговорен политик. Изпълнявам обещаното. Няма време за лъжи, жена трябва да се грижи за държавата. Мога да управлявам България и ще посветя жи...
До края на годината ще бъде проведено изследване в рамките на Европейския съюз, което да установи вредата от трансмастните киселини. Въз основа на рез...
София. Налагат се определени отношения и в управлението, и между хората, този модел на държавата е порочен, в него е проблемът. Ние посочваме къде се...
Прокуратурата връчва на президента предложения за промени в работата на МВР за бръмбарите
София. Безпрецедентна пресконференция ще се проведе днес в Министерския съвет. Премиерът Марин Райков, главният прокурор Сотир Цацаров и министърът н...
Не може да се спрат бръмбарите, твърди Райков