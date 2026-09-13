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Пръскат срещу комари в Русе

Пръскат срещу комари в Русе

Авиационно пръскане срещу комари започна в Русе. То се осъществява по програмата за ограничаване и ликвидиране на заразния нодуларен дерматит и е под...

12 юни | 13:10
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