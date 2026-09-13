Защо да пръскате входната си врата с оцет? Отговорът от опитни домакини
Смесен с вода, той се използва около прагове и рамки, но не бива да се приема като пълноценен препарат
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Смесен с вода, той се използва около прагове и рамки, но не бива да се приема като пълноценен препарат
Третирането е наложително поради масовото намножаване на вредител
От Столичната община обясниха, че тази година тревните площи са обработени за кърлежи дори по-рано от обичайното
По думите му причина за това е дългият пролетен сезон
Целта е превенция на бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.
4 са починали в Гърция от началото на сезона и един в Румъния
Графикът ще бъде коригиран при промяна в метеорологичните условия
Причината е забавяне на доставката на препарати
Нашествието е предизвикано от обилните дъждове напоследък
Българските общини от двете страни по поречието на река Дунав ще синхронизират действията си за борба с комарите. Това стана ясно на среща на градонач...
Община Благоевград ще извърши дезакаризация на зелените площи в града. Третирането на общинските терени срещу кърлежи е трето поред за настоящата годи...
Засилено полицейско присъствие не позволи на петдесетина пчелари отново да спрат хеликоптери, за да не пръскат срещу кръвосмучещи насекоми, които прен...
Жива верига на десетки пчелари блокира за втори пореден ден излитането на хеликоптери и селскостопански самолети от летището край Гоце Делчев. Местнит...
Заради започналото през тази седмица третиране срещу комари кметът на община Гоце Делчев – Владимир Москов, настоя с нарочно писмо то да бъде прекрате...
Авиационно пръскане срещу комари започна в Русе. То се осъществява по програмата за ограничаване и ликвидиране на заразния нодуларен дерматит и е под...
Обработка на отделни площи в Кюстендил срещу разпространението на кърлежи е започнало общинското дружество "ДДД". Вече е третирана част от лесопарк „...
В Момчилградско започва пръскане на дворове на детски градини и училища срещу кърлежи и комари.Причината е високата им популация.Дейностите ще се извъ...
Община Благоевград организира второ пръскане срещу кърлежите. Целта е да се ограничи разпространението на инфекциозни заболявания. Зелените площи бяха...
Без деца в парковете след третирането С настъпване на активния сезон на развитие на кърлежите ежегодно през месец юни се извършва двукратна дезакариз...