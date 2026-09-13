Сърбия се обърна срещу Вучич
Сръбската прогресивна партия и президентът са в сериозен упадък
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Сръбската прогресивна партия и президентът са в сериозен упадък
ГЕРБ гласува против правителството на ИТН
Ако изобщо може да се стигне до кабинет, то ще е с другите две партии от протестите, каза той
От централата молят срещите да не бъдат отменяни
От Висшата лига искат смените отново да са 3
Само 31 процента от анкетираните подкрепяли завръщането на футбола от 16-и май
Осигурим ли здравето на хората, ще върнем и спорта, обяви Садик Кан
Защо футболистите станаха изкупителна жертва, пита играещият треньор на Дарби Каунти
Финансовите интереси няма да бъдат водещи при взимане на решение, заяви президентът на МОК
Идеята е на общинският съветник от Атака Добрин Чайлев, който смята, че в околностите на Шумен има местности с имена, които са излезли от употреба и в...
Лидерите на страните от Вишеградската четворка поискаха британският премиер Дейвид Камерън да смекчи исканията си за ограничения на помощите за мигран...
Нови промени в Конституцията не са ни нужни, обяви лидерът на БСП Михаил Миков след заседание на изпълнителното бюро днес. "Има кръгове, които искат К...
Енергийният министър иска съкращаване на разходите за БЕХ и НЕК с 10% на година Премиерът Бойко Борисов събра в неделя министри и депутати, за да обс...
„БСП ще гласува против отстраняването на вътрешния министър Веселин Вучков, защото не разбрахме истинските причини за оставката, каза Георги Кадиев пр...
Съпредседателят на Реформаторски блок Радан Кънев е гласувал против изтеглянето на дълг от 8 млрд. евро, научи "Стандарт". Припомняме, че пет партии...
София. ДПС ще гласува против ратификацията за нов дълг. Призовавамe всички, които ще гласуват "против", да бъдат в зала. Това заяви Йордан Цонев от ДП...
София. Лекари по белодробни болести са против отпадане на забраната за пушене на обществени места. Ако ограничението за пушене падне, ще се наруши пра...
Стара Загора. „Не одобряваме и ще застанем срещу каквито и да било промени в Закона за веропизповеданията, които могат да доведат до унищожаване на Му...