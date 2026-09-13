Нов минимално инвазивен стандарт в лечението на увеличената простата в „Софиямед“
Устройството iTind се имплантира за 5-7 дни и води до трайно облекчение на симптомите от увеличената простата.
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Устройството iTind се имплантира за 5-7 дни и води до трайно облекчение на симптомите от увеличената простата.
Кампанията има за цел да мотивира повече мъже да се погрижат за своето здраве и да превърнат профилактиката в приоритет
Пациентите получават персонални грижи
Той ще преспи в клиниката две нощи
При мъжете, диагностицирани с болестта, напитката подобрява шанса за оцеляване
Само през МАЙ в ЛЕЙЗЪР МЕД – София, Варна и Стара Загора към ПЪЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОСТАТАТА е включено и ТРАНСРЕКТАЛНО УЛТРАЗВУКОВО СКАНИРАНЕ..Честите по...
Интервю с Д-р Васил Василев – Началник на Отделението по Урология и андрология в Болница „Вита" -Д-р Василев, кога се оперира увеличената простата?До...
Тулиум лазер 200 вата – отлична грижа за простатата. Само в ЛЕЙЗЪР МЕД с филиали в София, Варна и Стара Загора След 50 струята при уриниране на мъжа...
Само в МЦ ЛЕЙЗЪР МЕД – с филиали в София, Варна и Стара Загора Мъжът и простата съжителстват безпроблемно повече от ½ век. В много от случаите той да...
В МЦ Лейзър Мед на разположение на мъжете са видео уродиагностика и Тулиум лазер 200 вата. 3 филиала – София, Варна и Стара ЗагораЕжедневието на мъжа...
Тулиум 200 вата – последната дума в простатната хирургия. Само в МЦ ЛЕЙЗЪР МЕД – с филиали в София, Варна и Стара Загора Уринарните смущения при мъже...
Операция на простата се назначава от уролог на мъже с уринарни нарушения, причинени от увеличената тъкан на жлезата. Лазерната хирургия е максимално б...
Чудиш се защо през деня си изтощен, неработоспособен и с изразителна сънливост около обяд? До 1-2 позива за уриниране през нощта се приема за нормално...
Ходът на времето е неумолим и се отразява на всеки човек. С напредването на годините силите, възможностите и красотата ни намаляват. Здравето пък став...
София. 60% от хората у нас признават, че не знаят достатъчно за рака на простатата. Това показват данните от анкета сред 1157 души на кампанията "Заед...
София. Открит навреме, ракът на простатата е лечим. Това заявиха Валентин Илиев от ЦСКА, Станислав Ангелов от "Левски" и Мартин Камбуров от "Локомотив...
Пловдив. Безплатни изследвания за рак на простата започват днес, 1 ноември, и ще продължат до края на месеца в Пловдив – в Клиниката по урология на УМ...
В "Токуда" ще борят рака на простатата с лапароскопски метод
Проф. Йенс Расвайлер е баща на интервенцията при рак на простата