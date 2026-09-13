Лазерната хирургия има соя утвърден лидер- ТУЛИУМ 200 ВАТА

Само в МЦ ЛЕЙЗЪР МЕД – с филиали в София, Варна и Стара Загора Мъжът и простата съжителстват безпроблемно повече от ½ век. В много от случаите той да...