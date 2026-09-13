Дъждът достигна до 19 л/кв. м в Пазарджик

Най-голямо количество валежи от 9:00 часа тази сутрин до 15 часа са паднали в Пазарджик - 19 литра на кв. метър и в Пловдив - 13 литра на кв. метър. Т...