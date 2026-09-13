Подлудяваща прогноза. Идва проклето време
Само три дни ще ходим без чадъри
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Само три дни ще ходим без чадъри
Скоростта на най-силните пориви ще е около 50 км/ч
Ураганните виелици ще се въртят цял ден в 8 обастни на страната
Облачността над страната ще е разкъсана, с повече слънчеви часове на места в източните райони
Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, вълнението - 1-2 бала
Прах от Африка в следващите два дни
Температурите ще паднат драстично
Продължава да духа до умерен вятър от запад-северозапад
Преобладаващите минимални температури ще са от минус 1 до 4 градуса, сочи прогнозата на НИМХ
Обявени са жълти и оранжеви кодове
Слънчево над цялата страна
Вятърът ще е слаб до умерен от север-североизток
През деня от север облачността ще се увеличава и вечерта на места в Североизточна България ще превали дъжд
През следващите три дни облачността ще е разкъсана, в повечето райони предимно значителна
Условията за туризъм са подходящи в ниските части на планините, но не и по-нагоре
От 6 до 17 градуса максимални температури ни очакват в понеделник
Най-голямо количество валежи от 9:00 часа тази сутрин до 15 часа са паднали в Пазарджик - 19 литра на кв. метър и в Пловдив - 13 литра на кв. метър. Т...