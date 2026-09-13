Учителите с професионално изпепеляване в пандемията
Бърнаут ефектът се е вдигнал със 7 пункта
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Бърнаут ефектът се е вдигнал със 7 пункта
София. През третото тримесечие на 2013 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 326.40 лв. в...
Дуалната система снижава безработицата в Швейцария до 3%
Учениците ще са на заплата във фирмите