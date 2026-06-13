Проф. Моллов на форума на "Стандарт": Храната и виното са част от културния туризъм
Те трябва да бъдат включени в общ пакет, каза професорът
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Те трябва да бъдат включени в общ пакет, каза професорът
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