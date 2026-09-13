Радев ще измени на закона, ако не подпише за Гешев
Това е тежко престъпление, коментира проф. Георги Близнашки
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Това е тежко престъпление, коментира проф. Георги Близнашки
Президентската република лесно се изражда в авторитарен режим, казва проф. Георги Близнашки
"Подкрепям президента Росен Плевнелиев в решението му да сезира Конституционния къд за част от въпросите в референдума, иницииран от Слави Трифонов, з...
Професорът по конституционно право и бивш служебен премиер проф. Георги Близнашки отправи остри критики към министъра на правосъдието Христо Иванов. Б...
София. „Оценката за настоящия кабинет не може да бъде друга, освен положителна. Самият факт, че имаме правителство, е успех". Това заяви пред бТВ бивш...
София. Не е имало чистка по време на служебното правителство. Това увери бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки в сутрешния блок на Нова тв....
София. Не сме нарушили Закона за държавния бюджет. Това каза служебният министър-председател проф. Георги Близнашки по време на блиц контрол в парламе...
София. Министър-председателят проф. Георги Близнашки сформира екипа си, съобщиха от правителствената информационна служба. Той ще има десет съветници....