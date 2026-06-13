2021: Пътуване към Утопията или Тъмните времена
Достигнахме финалната точка, пандемията ще се окаже причина за по-голям исторически поврат от Първата световна война или разпадането на съветската сис...
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Достигнахме финалната точка, пандемията ще се окаже причина за по-голям исторически поврат от Първата световна война или разпадането на съветската сис...
Централната власт трябва да озапти корупцията в общините - Плюс е, че се гарантира финансово спокойствие- МВР ще трябва да промени комунистическите п...
Вероятен фалит на Гърция до броени дни прогнозира бившият министър на финансите Симеон Дянков. Това ще е удар по Еврокомисията, което ще доведе до обе...