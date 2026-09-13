Атанас Тасев: Процедурите на НЕК са изпипани
Те са добре организирани, за да не се създават условия за манипулации
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Те са добре организирани, за да не се създават условия за манипулации
Опростените лихви са знак, че Русия е готова за диалог Ако не се продължи проектът, всичко построено отива в небитието, казва проф. Атанас Тасев "Ат...
Никога досега не сме имали такава силна подкрепа от страна на Еврокомисията Проф. Атанас Тасев,енергиен експерт Силно съм впечатлен от работата на п...
Проф. Атанас Тасев,енергиен експерт Изказванията на политиците през последните дни по българските енергийни проекти са знакови. Всички знаем, че съдб...
Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт - Природният газ може да поевтинее с близо 10 на сто от юли. Как това ще се отрази на цените за топлинна енергия...
Решение на кабинета за замразяване на "Южен поток" заради форсмажор ще ни спаси от претенции Проф. Атанас Тасев ,енергиен експерт С изявлението си с...
В идеята за национализация няма здрав разум, казва проф. Атанас Тасев