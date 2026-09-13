Евростат за жилищата в България: пренаселени и студени
Страната ни е на челните места по енергийна бедност и забавени плащания
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Страната ни е на челните места по енергийна бедност и забавени плащания
Истината в проценти
Какво сочат статистиките
Рекордът държи нашенец, изтеглил 56 кредита
Процентите подкрепа за водача ГЕРБ-СДС се понижават с 2 стотни и вече са 26,49%
Коалицията ГЕРБ-СДС печели предсрочния парламентарен вот
Това коментираха в студиото на БНТ
ГЕРБ стабилно първи, сочи ново проучване на проект BalkanBGMetrix
Най-висока е цената на заемите за автомобили в Грузия - 46% Лихвите в България са на рекордно ниски нива. Това се отнася както за лихвите по депозити...
България ще загуби близо 15% от оперативни програми от Програмен период 2007-2013г. на еврофондовете. Това става ясно от публикуваната справка на Един...
36 087 от имащите право на глас или 44,36 % гласуваха си за местните избори в Хасковско до 17 часа днес, сочат данните от ОИК. Гласуването на референ...
С 20% скочиха досъдебните производства за нарушение на изборните правила на тези местни избори в сравнение предишните през 2011 година. Това стана ясн...
София. 3 партии и 5 коалиции влизат в новото 43-ото Народно събрание, сочат последните данни от екзит-пол на агенция "Сова Харис". ГЕРБ е най-голямат...
Политическата квота за назначения на посланици да бъде намалена наполовина от 20 на 10%. Това предлага външният министър Кристиан Вигенин с промени в...
Общата печалба на трезорите пада до 466 млн. лв. за девет месеца
София. Ябълките са поскъпнали най-много за една година от всички селскостопански продукти, сочат данните на Националния статистически институт. Цената...