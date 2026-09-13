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Нарушенията скочиха с 20%

Нарушенията скочиха с 20%

С 20% скочиха досъдебните производства за нарушение на изборните правила на тези местни избори в сравнение предишните през 2011 година. Това стана ясн...

25 октомври | 6:25
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