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Пробна матура и по компютри

Пробна матура и по компютри

През юни тази година ще се проведе пробна матура по компютърни умения сред 1000 десетокласници. Те ще тестват за първи път системата преди въвежданет...

07 април | 19:05
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