Пробна матура и по компютри
През юни тази година ще се проведе пробна матура по компютърни умения сред 1000 десетокласници. Те ще тестват за първи път системата преди въвежданет...
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През юни тази година ще се проведе пробна матура по компютърни умения сред 1000 десетокласници. Те ще тестват за първи път системата преди въвежданет...