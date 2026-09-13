Кандидат за кмет на варненския район се срещна с граждани
Кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ за варненския район „Приморски" Петя Проданова и новоизбраните общински съветници Калин Калевски, Борислав Нанков и Март...
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Кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ за варненския район „Приморски" Петя Проданова и новоизбраните общински съветници Калин Калевски, Борислав Нанков и Март...
Балотажи за районни кметове ще се проведат в „Приморски", „Аспарухово" и „Владиславово " тази неделя на 1 ноември . Това показват окончателните резул...
Ще работим за подобряването на прилежащата инфраструктура в района, което ще доведе до осигуряване на по-лесен достъп до детските кухни. Това заяви ка...
Първите видими резултати ще станат факт буквално докрая на тази година – с влизането в експлоатация на високоскоростното автобусно трасе, транспортнит...
Кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ за варненския район „Приморски" Петя Проданова и кандидатите за общински съветници Мартин Байчев, Калин Калевски, Антоан...
Кандидатът за кмет на район „Приморски" Петя Проданова и кандидатите за общински съветници от листата на ГЕРБ Мартин Байчев, Калин Калевски, Антоанет...
Кандидатът за кмет на варненския район „Приморски" Петя Проданова и кандидатите за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ Тодор Балабанов, Людмила...
По-малките новоизградени обекти в районите също могат да допринесат за подобряване средата на живот и комуникацията, категоричен е кандидатът за кмет...
Трябва да има ново обществено обсъждане „Борбата с корупцията, забрана за строителство в „Чайка", решаване на проблемите със сградата на Математическ...
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