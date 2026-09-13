Учители на прицел
8000 от тях работят на срочни договори 65% от българските учители са подложени на тормоз В последните седмици сме свидетели на ескалация на проблеми...
Следете всички новини, анализи и коментари за Прицел. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
8000 от тях работят на срочни договори 65% от българските учители са подложени на тормоз В последните седмици сме свидетели на ескалация на проблеми...
Целта на терора са не само невинните жертви, но и свободата на пътуване Мерките за сигурност ще оскъпят ваканциите Тунис, Шарм ел шейх, Париж, Истан...
Туристите избягват Париж месец и половина след атентатитеФранция търпи загуби за милиарди, най-зле са магазините за луксозни стоки Тази година Париж...