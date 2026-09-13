Всичко за Прицел

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Учители на прицел

Учители на прицел

8000 от тях работят на срочни договори 65% от българските учители са подложени на тормоз В последните седмици сме свидетели на ескалация на проблеми...

19 януари | 7:05
0 коментара
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Туристи под прицел

Туристи под прицел

Целта на терора са не само невинните жертви, но и свободата на пътуване Мерките за сигурност ще оскъпят ваканциите Тунис, Шарм ел шейх, Париж, Истан...

14 януари | 6:50
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Коледа на прицел

Коледа на прицел

Туристите избягват Париж месец и половина след атентатитеФранция търпи загуби за милиарди, най-зле са магазините за луксозни стоки Тази година Париж...

24 декември | 10:00
0 коментара
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