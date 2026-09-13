Ето колко са оцелелите от разбилия се самолет /ОБНОВЕНА/
Какво е съобщил Алиев на руския държавен глава
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Какво е съобщил Алиев на руския държавен глава
Разкри намеренията на държавата във войната
Няма официално потвърждение
Заговори за политическа гротеска
Официални данни няма за председателите на ГЕРБ и "Има такъв народ" Бойко Борисов и Слави Трифонов.
В приключилата кампания на „Българската Коледа“ за 2017/2018г. в подкрепа на спасения детски живот са били набрани 2 600 000 лв, уточняват от президе...
Президентът Росен Плевнелиев свиква Консултативния съвет за национална сигурност на 10 ноември по повод общата геополитическа обстановка. Това съобщи...