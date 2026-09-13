Строят най-големия тунел в Европа. Свързва две държави под земята
Съоръжението ще бъде пуснато през 2030 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Превози. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съоръжението ще бъде пуснато през 2030 г.
Министерството на туризма ще продължи да работи в тясно сътрудничество с контролните органи
Акцията е за системен незаконен превоз на пътници
От БСП се противопоставят категорично
Автобусните и таксиметровите превозвачи готвят протест заради нерегламентираните превози
Върна за ново обсъждане в парламента
Депутатите гласуваха промени в Наказателния кодекс
Това ще става чрез данните в електронната система
Разкрити се нови случаи на нерегламентирани превози
От БДЖ се похвалиха, че, след икономия от разходи за външни услуги и енергия, за първи път от 6 г. националният железопътен превозвач е на близо 1 млн...
Москва предлага да отпадат транзитните разрешителни за тирове Москва предлага да се разгледа въпросът за либерализиране на транзитното преминаване на...
Анкара отказва да ни предостави предварително 250 разрешителни от и за трета страна Цените за превоз на товари /навлата/ до и през Сърбия трябва да п...
Падат разрешителните за превоз на товари до и през Сърбия. Това беше договорено на заседанията на Смесената българо-сръбска комисия по международен ав...
Отново ще се търси купувач на товарното поделение на Българските държавни железници. "Концентрираме се и в оздравяването на "БДЖ-Пътнически превози",...
Родните превозвачи вече са заети, наемат турски фирми за екскурзиите
Спират превозите на въглища до ТЕЦ-овете му дори и за ден забавяне
Стара Загора. „При нашето искане да избързаме със срещата с Турция за уреждане на спора за международните превози на правителствено ниво, ние предлож...
София. На 21 февруари в Анкара ще се проведе среща между България и Турция по проблема с разрешителните за превози, съобщиха от пресцентъра на Министе...
Сочи. Премиерът Пламен Орешарски заяви, че ще се проведе среща на българския и турския транспортен министър заради проблема с разрешителните за прев...
София. Среща на равнище министри ще се опита да разреши проблема между България и Турция за броя издавани разрешителни за транзитен превоз, съобщи пре...