Карадайъ с огромно послание за историята ни
Отправи го при посещението си във Велики Преслав
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Отправи го при посещението си във Велики Преслав
Моите пътувания по света обикновено са замисляни от дълго време. Понякога обаче събитията се развиват светкавично за няколко дни. Така става в началот...
Под ръководството на неуморния отец Генадий и със средства на българи от цяла Одеска област се изгражда грандиозен храмов ансамбъл в Украйна. Той ще е...
„Да продължим заедно! Защото можем! Община Велики Преслав – За хората!" е мотото на Александър Горчев Снощи бе даден стартът на предизборната кампани...
Николай Овчаров сигурен в сензационното разкритие
Оттам монасите ни тръгвали да покръстват Европа