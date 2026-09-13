Капачката на буркана се е надула? Ето как да спасите консервираното
Повторна обработка е възможна само при определени условия, докато някои промени изискват храната да бъде изхвърлена
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Повторна обработка е възможна само при определени условия, докато някои промени изискват храната да бъде изхвърлена
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Какво сочат данните на МЗХ
Намеренията на свищовска компания да произвежда олово в Стара Загора разбуниха духовете на старозагорци и събудиха стари страхове
Запазваме всички тези възможности хората, които имат газови оръжия, да ги притежават
Нестле България оползотворява 100% от генерираните отпадъци и от 2014 г. насам не депонира санитарен отпадък на българските сметища. Това стана ясно н...
Премиерът Бойко Борисов ще присъства в сряда на откриването на новоизградено предприятие за преработка на зеленчуци в радомирското село Долна Диканя....
София. Оптичен сепаратор, барабанни сита и лентови транспортьори трябва да пристигнат до месец в строящия се завод за отпадъци в София. Това е първото...
Видин. Скоро край Видин при село Сланотрън ще заработи нов рециклиращ завод за преработка на излезли от употреба автомобилни гуми. Това съобщи инж. Ди...
София. Изграждането на Завода за механично –биологично третиране на битовите отпадъци се движи в срок, каза столичният кмет Йорданка Фандъкова. Днес т...
София. Утре, петък, от 11:00 часа, в "Княжевска градина", Паметникa на Съветската армия, ще се проведе Церемония за откриване на първия Рециклиращ цен...
Концесионери искат плажна полиция