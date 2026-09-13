Влак премаза кола, има ранени
Ужас на прелеза за село Влахи
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Ужас на прелеза за село Влахи
Повече информация
На място на инцидента се извършва оглед
Машинистът се е опитал да намали, но не е успял да предотврати сблъсъка
По първоначална информация пострадали няма
Пострадалият е настанен в реанимация с опасност за живота
Инцидентът стана близо до Разград
Работата на полицията по изясняване на причините за катастрофата продължава
Влак блъсна лек автомобил на прелез край Благоевград, информира БГНЕС. Инцидентът стана в 19.10 часа на прелеза на село Бело поле, на 3 километра след...
В 16.25 часа на прелез в района на Карнобат - Лозарево, джип е преминал през прелеза при редовно задействана сигнализация, указваща приближаването на...
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Ню Йорк. Влак на метрото блъсна джип на жп прелез в северно предградие на Ню Йорк, съобщи Си Ен Ен. Седем души са загинали, а други 15 са ранени, от к...
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Това е второ нарушение само за един ден Днес в 12.20 ч. между гарите Образцов чифлик и Ястребово, близо до спирка Червена вода (в жп участъка Русе -...
Човешка грешка е причина за трагедията на прелеза Четирима директори в БДЖ са уволнени заради кървавия инцидент на жп прелез "Обеля" в столицата. Мин...
Благоевград. Жителите на село Ощава начело с кметския наместник Кирил Лазаров ще блокират главен път Е-79 заради опасен жп прелез край селището. Те пр...
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София. Фатален жп-прелез между "Горна баня" и "Овча купел" е отнел вече 30 жертви, но без отговор и до днес остават въпросите на близките на нелепо за...
Пловдив. Влак е блъснал лек автомобил на прелеза при Куртово Конаре, в посока Ново село. Това съобщи говорителят на ОД на МВР Пловдив пред "Фокус"....