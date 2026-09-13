Всичко за Прелез

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Затварят жп прелез в Банско

Затварят жп прелез в Банско

Ръководството на община Банско уведомява, че от 8:00 часа на 17 ноември до 17:00 часа на 23 ноември тази година ще бъде временно затворен за движение...

14 ноември | 17:51
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Село блокира пътя за Гърция

Село блокира пътя за Гърция

Благоевград. Жителите на село Ощава начело с кметския наместник Кирил Лазаров ще блокират главен път Е-79 заради опасен жп прелез край селището. Те пр...

28 септември | 19:05
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