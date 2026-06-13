България в троен капан. Големите предизвикателства след изборите
ИПИ излезе с икономически анализ
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ИПИ излезе с икономически анализ
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