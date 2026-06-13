Легендарно ренде от Висшата лига преби жена си
И в полицейското управление бил още пиян
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И в полицейското управление бил още пиян
Няколко дни след сватбата младежът показал характера си, заради който се стигнало до свадата
Пострадалият е получил множество травми
Има травма на главата
И не направи признания
Защо се е стигнало до инцидента
Нанесъл му тежка телесна повреда
Инцидентът е станал в заслона "Тевно езеро“ в Пирин
46-годишната жена е открита в жилище в столичния кв. "Бенковски"
След нанедения побой на 28-годишния мъж му била нужна спешна помощ
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