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Пиян мъж преби изгората си

Пиян мъж преби изгората си

Битов скандал завърши с поредното насилие над жена в Благоевград. Насилникът е вкаран в ареста до 24 часа по Закона за МВР. Той може да бъде осъден на...

05 октомври | 12:05
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