Рекорд! Ето колко българи празнуват на Гергьовден
Цифрата е очаквано внушителна
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Цифрата е очаквано внушителна
До какви безумни цени стигат кувертите за Нова година
Кои трябва да почерпят
Това е празникът на прошката и милосърдието, който има възможност, коли животно и раздава част от месото на бедните
Следват пътя на голям праведник
Пръст от гроба на Свети Евдоким лекува болести
На този ден се отбелязва и паметта на Преподобни Йоан и на Свети мъченик Виктор
Дани Каназирева ще даде своя вот в Раковски
Църквата чества Гавраил, донесъл Благата вест
Православната църква чества Св. Яков
На 21 февруари Църквата ни почита Св. Евстатий, архиепископ Антиохийски и Св. апостол Тимотей
Днес празнуват близо 82 хиляди българи
Трапезата се прекадява и благославя, всички си вземат прошка с целуване на ръка
Шампионите събраха съпрузи, разделени от 25 години
Благоевград. В петричкото село Първомай ще забравят за работата поне за ден. Местните хора ще празнуват навръх Международния ден на труда - 1 май. Ще...