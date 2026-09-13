Всичко за Практикер

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Марката Praktiker се продава

Марката Praktiker се продава

Марката Praktiker на германската верига магазини от типа "Направи си сам" може да продължи да живее и след като от компанията майка обявиха, че основн...

16 април | 19:11
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Praktiker фалира в Германия

Praktiker фалира в Германия

София. Германската верига магазини от типа "направи си сам" Praktiker обяви, че основният й бизнес в Германия ще бъде обявен в несъстоятелност, съобщи...

12 юли | 11:42
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