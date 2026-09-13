„Практикер” започва изграждането на хипермаркет в Добрич
Магазинът ще предложи на жителите на града и околността богат асортимент от над 50 хил. артикула
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Магазинът ще предложи на жителите на града и околността богат асортимент от над 50 хил. артикула
Столичният хипермаркет посреща клиентите си на по-голяма площ, с разширен асортимент и нови визия и концепция
Хипермаркетът посрещна първите си клиенти с модерна визия и невероятни оферти
Тодор Белчев (управляващ съдружник на Видеолукс холдинг) и Живко Тодоров (кмет на община Стара Загора) прерязаха лентата на новия Практикер - Стара За...
Започна строителството на нов и модерен хипермаркет от водещата верига "Практикер", който ще замени досегашния във Варна с по-удобна локация и приветл...
София. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба от 83 655 лв. на „Практикер" ООД за заблуждаваща реклама. Това съобщиха от ведомството....
София. 83 655 лева санкция ще трябва да плати Praktiker поради решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заради продажба на стоки под себе...
Марката Praktiker на германската верига магазини от типа "Направи си сам" може да продължи да живее и след като от компанията майка обявиха, че основн...
София. Видеолукс Холдинг и Praktiker Германия са подписали предварителен договор за придобиване на бизнеса на немската верига хипермаркети в Българи...
Берлин. Изпадналата в несъстоятелност верига магазини от типа "Направи си сам" Praktiker започва тотална разпродажба в 51 магазина в Германия. Стоките...
София. Германската верига магазини от типа "направи си сам" Praktiker обяви, че основният й бизнес в Германия ще бъде обявен в несъстоятелност, съобщи...