ДПС-НОВО НАЧАЛО иска сериозни мерки за сексуални посегателства срещу деца
Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание.
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Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание.
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