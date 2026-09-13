Енергиен портал се отваря пред 3 зодии! Дългоочаквани пробиви и съдбовни връзки
Този портал отваря врати, които досега са били затворени
Следете всички новини, анализи и коментари за Портал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Този портал отваря врати, които досега са били затворени
Предвижда се до края на годината ползваните досега електронни услуги поетапно да бъдат изведени от експлоатация
Порталът е напълно функционален и приема данни от търговските вериги
Вече е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни
В изпълнение на закона, КЗП е разработила и подробни указания за търговците,
Сайтът бе представен пред българската общественост през 2015 г.
Промяната улеснява значително и разпознаваемостта на България в онлайн пространство
Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 01.03.2025 г.
От 1 юли пенсиите се осъвременяват по швейцарското правило с 11%
НАП продължава да предлага на потребителите други над 170 електронни услуги
Работата на портала ще бъде възобновена на 22 януари
Мобилно приложение с добавена реалност ще показва данни за обекти преди или в реално време, каза проф. Тотоманова
От 10 декември тя трябва да започне да функционира във всички органи на съдебната власт
В портала на адрес help.a1.bg са събрани най-често задаваните въпроси към телекома за предлаганите продукти и услуги
Интерактивно дигитално съдържание за ученици от I до XII клас, независимо от епидемиологичната обстановка
От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadastre.bg
Декларациите са достъпни от днес в портала за е-услуги на НАП
Министерство на правосъдието успешно създаде уникален портал за електронно правосъдие
Желязната порта на бившия нацистки концлагер Дахау, близо до Мюнхен, е била открадната, съобщи Би Би Си. Престъплението било извършено в нощта срещу п...
Отличията са за принос в областта на литературата и хуманитаристиката през 2013 г. Портал "Култура" ще връчи за първи път годишните си награди за пр...