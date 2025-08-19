Мария Филипова: Порталът за цените е готов, чака одобрението на НСИ

Промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България задължават Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал, на който да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница, определени от КЗП. Това съобщи председателят на Комисия за защит на потребителите Мария Филипова. Тя обясни защо порталът, макар и готов, още не тръгва и причината за това е чакащо се одобрение от НСИ.

Ето цялата позиция на Мария Филипова:

Националният статистически институт (НСИ) е институцията, която по закон отговаря за събирането, обработката и разпространението на официална статистическа информация, включително и за индексите на потребителските цени. Институтът работи по международно признати методологии и е част от Европейската статистическа система, което гарантира надеждността и съпоставимостта на данните, предоставяни на обществото и институциите. Затова първоначално в Националния план за въвеждане на еврото в Република България именно НСИ бе предвиден като основен изпълнител на мониторинга на цените в качеството си на институция с най-сериозна експертиза в областта на събирането и обработката на данни.

Въпреки наличието на експертиза и инструментариум за наблюдение на цените, председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов нееднократно е подчертавал, че институтът няма правно основание да публикува или поддържа интернет платформа с конкретни, крайни продажни цени на стоки. Причината са посочени от него - ограничения в европейското законодателство, които не му позволяват да администрира такъв портал.

Отказът на НСИ да създаде и поддържа публично достъпен интернет ценови портал наложи решението да се промени първоначалният замисъл и да се възложи отговорността за изграждането и поддържането на портала на КЗП, в качеството ѝ на институция, защитаваща правата на хората. Порталът, в който ще бъде публикувана информация за цените вече е готов, като за създаването му Комисията за защита на потребителите работи съвместно с „Информационно обслужване“ АД.

В изпълнение на закона, КЗП е разработила и подробни указания за търговците, в които е разписано каква информация за цените и в каква форма следва да предоставят на КЗП за публикуване в ценовия портал. Целта е потребителите да имат достъп до актуална информация за движението на цените, което да гарантира информираност и прозрачност в периода на въвеждане на еврото. Неразделна част от указанието е списъкът със стоки от т. нар. „голяма потребителска кошница“, включваща основни хранителни и нехранителни продукти, напитки и лекарства, чиито цени трябва да се публикуват. Доколкото списъкът съдържа стоки, които се наблюдават от НСИ, одобрението му от националната статистика е ключово условие за стартирането на портала.

Към настоящия момент, обаче, НСИ е изразил своето категорично писмено неодобрение, поради което указанието не може да бъде предоставено на търговците, а това е пречка и порталът, създаден съвместно от КЗП и „Информационно обслужване“ АД да започне работа. След поредната му редакция от КЗП, списъкът чака одобрението на НСИ.

След финализиране на съгласувателната процедура, указанието и списъкът ще могат да бъдат изпратени към бизнеса, а търговците ще трябва да започнат да предоставят ценовата информация, която КЗП ще публикува на портала kolkostruva.bg.

КЗП напомня на търговците, че съгласно чл. 55б, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България същите са длъжни да публикуват ежедневно до 7.00 часа на своите интернет страници ценови листи, съдържащи следната информация: данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени.

