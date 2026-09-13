Всичко за Попови Ливади

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Гърци правят курорт у нас

Гърци правят курорт у нас

Благоевград. Занемареният ученически лагер в местността Попови ливади над Гоце Делчев ще се превърне в модерен курорт. Инициативата е на бизнесмени от...

28 септември | 19:25
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