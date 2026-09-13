Кръщават улици в най-новото село
Жители на община Гоце Делчев дават предложения за именуване на улици в най-новото село у нас – Попови ливади. От кметството обявиха, че до 12 юли тази...
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Жители на община Гоце Делчев дават предложения за именуване на улици в най-новото село у нас – Попови ливади. От кметството обявиха, че до 12 юли тази...
Временно е ограничено движението в двете посоки в участъка между село Попови ливади и отклонението за с. Пирин. Причината е в извършването на ремонтни...
Благоевград. Занемареният ученически лагер в най-новото село у нас - Попови ливади, да бъде възстановен и модернизиран. Селището, което е над Гоце Дел...
Най-новото село у нас – Попови ливади, ще посрещне в събота хиляди хора за отбелязването на 112-годишнината от избухването на Илинденско-Преображенско...
Ударно почистване стартира тази седмица на най-новото село у нас – Попови ливади. В акцията се включват и всички, които имат къщи или вили в селището...
Курортът Попови ливади се напълни с 400 вили и хотели Местните искат да привличат туристи с езда и лов Стотици жители на Гоце Делчев вече са и селян...
Община Гоце Делчев превръща Попови ливади в курортен комплекс с европейски средства Правителството даде „зелена светлина" курортната местност Попови...
Благоевград. Занемареният ученически лагер в местността Попови ливади над Гоце Делчев ще се превърне в модерен курорт. Инициативата е на бизнесмени от...
Благоевград. 110-годишнината от Илинденско – Преображенското въстание ще бъде отбелязана с традиционен събор в местността Попови ливади над Гоце Делче...