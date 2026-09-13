ИТН с революционна идея за данъците. Изненада всички
Финансовата политика на държавата ни трябва да бъде обърната от прахосничество към спестовност, каза Павела Митова
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Финансовата политика на държавата ни трябва да бъде обърната от прахосничество към спестовност, каза Павела Митова
Проговори Управителният съвет на Европейската централна банка
Високото кръвно налягане често е наричано "тихия убиец"
Групата на БСП ще предложи допълнителни 3 млн. лв., за миене на вътрешноквартални улици
Ваучерите за почивка в България също бяха част от нашите мерки за справяне с икономическата криза, които предложихме още в края на март, казват воевод...
Износът за Русия през септември падна с 21,1% до 592,9 млн. лв. След като през август износът за страните извън ЕС се понижи с 12,8%, през септември е...
По-хладно време идва с понеделник. Още след полунощ ще се усети голяма промяна в градусите, сочи прогнозата на бТВ. От северозапад ще започне да идва...
Ню Йорк. Moody's Investors Service понижи перспективата пред кредитния рейтинг на Бразилия от стабилна на негативна. Като причина за решението си от м...
София. "Аз съм изключително притеснена от понижаване на кредитния рейтинг на държавата, защото държавата и общините са като скачени съдове. Няма как т...
Брюксел. Ще има по- ниски пределни цени за мобилен роуминг. Те ще влезнат в сила от 1 юли 2013 година, обявиха от пресслужбата на Европейската комисия...