Не е за вярване! Кой даде положителна проба за кокаин
Кокаинът попада във водите чрез нелегални лаборатории, където се произвежда наркотикът
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Кокаинът попада във водите чрез нелегални лаборатории, където се произвежда наркотикът
Мариус Чибота е дал положителна проба по време на лагера на Конго в Португалия
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