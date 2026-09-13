Полицейски капан в София. Ново зверство!
Предполага се, че има второ убийство
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Предполага се, че има второ убийство
Коя е причината за акцията
Морският град почерня от полиция
Шикеров се оплака, че са го били полицаи
Къде е станал тежкият инцидент
Връщат най-мракобесните комунистически и милиоционерски прийоми, каза лидерът на ДПС
Нов полицейски участък участък ще бъде открит в ямболския квартал „Георги Бенковски”, в който живее компактно ромско население
София. 20 автомобила осъмнаха в центъра на София с надпис "Полиция". Става въпрос за вандалска проява, съобщиха от СДВР. При огледите е установено, ч...