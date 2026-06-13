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Със сигурност то е безопасно за хората, чиито нерви се опъват лесно
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Срещу водач, предложил подкуп на полицаи, е образувано незабавно производство в РУ-Крумовград, съобщават от ОД на МВР Кърджали. 29-годишен се движил с...