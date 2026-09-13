Лена се изправя пред съда! Примката се затяга
Бориславова е обвинена, че е фалшифицирала документи
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Бориславова е обвинена, че е фалшифицирала документи
Колкото по-рано съберем 48 подписа, толкова по-рано ще го внесем, написа Костадин Костадинов
Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу нея
Всяка година процедурата засяга между 250 000 и 400 000 души
Вместо да отговори на въпроси за разследването срещу нея, Бориславова отново заговори за Пепи Еврото
До вота за държавен глава са допуснати само трима удобни политици
Бориславова със своя електронен подпис може да е изпратила съобщения до Агенцията по вписванията, които не са верни
Поредният грандиозен скандал, свързан с лидер на ПП тресе държавата вече втори ден
Новият скандал ескалира
Референдумът бил незаконен, а подписалите се-заблудени
Новите назначения чакат подписа на президента Радев
272 знакови социалисти се подписаха под Предложение за предсрочно прекратяване мандата на Корнелия Нинова
Подписалите се хора са 5000
Ще се срещнат със симпатизантите си лице в лице
Агитира за влизането си в парламента
Преговорите ще са с всички парламентарно представени групи
Събрани са 32 хил. подписа, съобщи bTV.
Разследването е било образувано срещу неизвестен извършител
С моя екип избрахме днешния ден, защото имаме вяра, надежда и любов за София, каза Манолова
Репортери откриха, че са им използвали парафите, без да знаят Комисията не е упълномощена да проверява за фантоми в списъците на инициативните комите...