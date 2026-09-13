Шокиращо! Атентат срещу българин в Северна Македония
За последния инцидент със запалването на автомобила му са сезирани органите на македонското МВР
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За последния инцидент със запалването на автомобила му са сезирани органите на македонското МВР
Културният център „Иван Михайлов” в Битоля е бил подпален рано тази сутрин
Той беше паркирал на спирката. Закачихме автомобила и той пристигна...
Жената бе с над 90% изгаряния и бе транспортирана в „Пирогов”
Мотивите за деянията са най-различни. В част от случаите става дума за отмъщения
Шотове фламбе подпалиха две девойки и ги изпратиха в болница. Инцидентът е станал миналата нощ в хитова дискотека в ММЦ-Приморско. Пострадалите са 18-...
Млад мъж опита да запали автомобил, паркиран точно до сградата на Народното събрание. Младежът се е появил с горелка и е започнал да обгорява гумите н...
Скандален руски художник, който се прочу като прикова скротума си към Червения площад, отново втрещи московчани със свой пърформанс. Пьотър Павленски...
Сигнал за запален лек автомобил "Хонда" в село Габрово е подаден снощи около 23 часа, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Колата била паркирана в близост...
Бежанците в словенския лагер Брежица запалиха приемния лагер, който бе създаден специално за тях, за да може да си починат преди да потеглят по маршру...
Пловдив. Общинските полицаи, които предотвратиха палежа на Джумая джамия, получиха награда за своевременните си действия по време на инцидента. Днес д...
Мексико Сити. Пореден ден на протести в Мексико, при който напрежението сред демонстрантите ескалира. Протестиращи подпалиха сградата на местния конгр...
Бургас. Неизвестни лица са подпалили личния джип на главния архитект на Несебър Валентин Димов. Инцидентът е станал малко след 4 часа сутринта във вто...
Сливен. Микробус Мерцедес на строители от град Кермен е пламнал в нощта срещу 16 април. Возилото е подпалено малко преди 3 часа през нощта Официално т...
Велико Търново. 60-годишен мъж от Горна Оряховица е починал от задушаване в района на гробищния парк в града, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Вел...
Пострадалата е с множество изгаряния и с опасност за живота.
Варна. Млада жена е подпалила няколко вестникарски павилиона в центъра на Варна. Само за половин час, между 22.30 и 23 часа в събота срещу неделя,...