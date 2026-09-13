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Подпалиха бус на строители

Подпалиха бус на строители

Сливен. Микробус Мерцедес на строители от град Кермен е пламнал в нощта срещу 16 април. Возилото е подпалено малко преди 3 часа през нощта Официално т...

16 април | 11:44
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