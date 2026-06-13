Радев поздрави Нинова за отговорния подход
Чакат ни нови избори и преговори за съставяне на кабинет и вярвам, че отново БСП ще бъде активен участник в тях, каза президентът
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Чакат ни нови избори и преговори за съставяне на кабинет и вярвам, че отново БСП ще бъде активен участник в тях, каза президентът
Гл.ас. д-р Чавдар Стоянов, доктор по европейско, международно публично и международно хуманитарно право През ХХI век проблемите, свързани с хуманитар...