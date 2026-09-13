Тарикат паркира на плажа. Изпати си /СНИМКИ/
Глобата за подобно нарушение стига 10 000 лева
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Глобата за подобно нарушение стига 10 000 лева
Предметът е предаден доброволно
Какво се случи на 15 юли
Антителата му бири с едно по-малко от нужното
Става въпрос за млад мъж, който е късметлията
Пловдивчанинът буйствал дълго време
Куриозите просто нямат край
Вече е привлечен към наказателна отговорност
Пловдивчанин глобен за нарушаване на карантината
При извършвана проверка на МПС на главния път за ГКПП «Маказа» в близост до село Кирково 36 - годишен жител на Пловдив се опита да подкупи полицаи ,...
21-годишен пловдивчанин е арестуван заради 2 пратки от по 14 кг от нова дрога, непозната у нас. Колетите, изпратени по "Български пощи" са от Етиопия....
Световноизвестният режисьор Тед Кочев стана пловдивчанин. Той пристигна под тепетата и получи личната си карта от шефа на местната полиция Христо Разс...
Вашингтон. Пловдивчанин стигна до финала на конкурса "Произведено в Америка". Нашенецът Наско Вълев, който от 24 г. живее в САЩ, стигна до финалната п...
Пловдив. Само един жител на Пловдив е декларирал доходи като физическо лице за 2012 година над 1 млн. лв., предаде БГНЕС. Приходите си от 1.2 млн. лв...