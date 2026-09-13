“Капана” - царството на айляка и густото
Тук всичко е цветно и уютно, а занаятчиите са превърнали работата си в изкуство
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Тук всичко е цветно и уютно, а занаятчиите са превърнали работата си в изкуство
Общинската фондация одобрила парад, изложби и дискусии за ЛГБТИ
Вече са в продажба и еднодневни билети за фестивала
Освен шалове, гостите и жителите могат да закупят и други брандирани артикули.
Вместо да прави култура, Пловдив продуцира гафове за милиони
Прокуратурата се самосезира
Общината да покаже фактури за какво е изразходвала 2 милиона, зове Дългия
Центърът вече се задръсти от желаещи да видят церемонията за откриването на Европейската столица на културата
Изрисуваните парчета бетон и трабанти посрещат гостите на Европейската столица на културата
Италианският пещерен град е партньорът на Пловдив за Европейска столица на културата
Отбеляза двуцифрен ръст на туризма и рекордни инвестиции
Под тепетата ще има 400 артистични проекта с участието на над 30 държави, казва заместник-министърът на културата Амелия Гешева
Платна на един от най-признатите художници от средата на ХХ в. Бедиг Бедросян ще бъдат изложени в Градската художествена галерия - Пловдив от днес. Оф...
София. Изпълнителният директор на фондация "Пловдив 2019" Джема Барух, е била освободена от поста след решение на управителния съвет на организацията....