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Търсим план "Б" за "Южен поток"

Търсим план "Б" за "Южен поток"

Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт (пред БГНЕС) Международната енергийна среща, която се провежда в "Бояна", е знак, че българските официални лица...

09 февруари | 20:45
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