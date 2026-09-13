Навалица от кандидати за кмет на Русе
Стоилов разжалван, вещае мъст за тези, които са го „сготвили”
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Стоилов разжалван, вещае мъст за тези, които са го „сготвили”
Наградата бе връчена от кмета на Русе Пламен Стоилов
Кметът на Русе Пламен Стоилов даде старт на регионалните полуфинали на Фен Купа 2016 за областите Русе и Силистра. „Много се радвам, че Фен Купа е тук...
Пламен Стоилов от ГЕРБ, който управляваше Русе досега, печели нов мандат. Това показват временните резултати, съобщи БГНЕС. Към 8 часа, на база почти...
"През следващите четири години ще продължим да работим за утвърждаването на европейския облик на Русе. Наш приоритет ще бъде съхраняването на архитект...
Всяко евро, инвестирано в спорта, спестява три за здравеопазване, казва Пламен Стоилов Пламен Стоилов е кандидат на ГЕРБ за втори мандат като кмет на...
Русе е общината с най – много социални услуги. През последните четири години на територията на община Русе построихме три Центъра за настаняване от се...
Мотивирани сме да запазим високото работно темпо и да продължим да правим град Русе все по-добро място за живеене. Това заяви кандидатът на ГЕРБ за вт...
Кандидатът на ГЕРБ за втори мандат като кмет на Русе Пламен Стоилов поздрави членовете на „Съюз на пенсионерите 2004" по повод Деня на възрастните хо...
Възраждането на Русе е негова мисия. Доказателство, че я изпълнява успешно са отчетени проекти за 100 млн. лв. За активната си работа като кмет Пламе...
Русе. Кметът на Русе Пламен Стоилов беше преизбран за втори мандат като председател на управителния съвет на Асоциация на дунавските общини "Дунав". Н...