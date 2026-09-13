Марков: Промяна във футбола е задължителна
"Надявам се, че Ганчев и Инджов ще продължат да подпомагат финансово ЦСКА", заяви изпълнителният директор на червените
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"Надявам се, че Ганчев и Инджов ще продължат да подпомагат финансово ЦСКА", заяви изпълнителният директор на червените
Пламен Марков е имициатор
Изпълнителният директор отдаде уважение към идолите на клуба
Във футбола има много изненади, категоричен е изпълнителният директор на "червените"
Хиляди дойдоха на поклонението на ст. "Васил Левски"
Босът на "Славия" Венцислав Стефанов заяви, че ще пусне ЦСКА да играе на стадиона на "белите" в столичния кв. "Овча купел". "Армейците" стартираха по...
Дилема за втория лагер на "Българска армия" Кой на кого ще даде? Има време, ще се разберем, обяви изпълнителният директор на ЦСКА Пламен Марков на въ...
ЦСКА не може до безкрай да съществува като ПФК, категоричен бе изпълнителният директор на "армейците" Пламен Марков. Това стана ясно след жребия за че...
Бившият национален селекционер Пламен Марков е фаворит да поеме отбора от алжирското първенство "ЖС Де Кабили", съобщават местните информационни издан...
Националният отбор е зле, но ще става още по-лошо За три дни СуперЛюбо стана поредният национален селекционер, заложен на пангара заради слаби резулт...