Пламен Пържолата става кмет. Истина ли е?
Шеф Борис Петров разкри тайния план на мъжа от Търговище
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Шеф Борис Петров разкри тайния план на мъжа от Търговище
Уникален клип вече е хит в мрежата
Невероятен разказ
Спасители откриха тялото на изчезналия на Коледа Пламен Христов
Към този момент за тях не се полагат достатъчно грижи, твърди кандидатът за кмет на Воля
Дори и да има промяна в София, тя няма да доведе до промяна в цяла България, казва лидерът на ВОЛЯ
Пламен Христов определи като спекулации информации, че е обвиняем
Пламен Христов е номинацията на Воля за кметския стол в столицата
Това коментира пред журналисти в парламента Пламен Христов
Депутатите от партията осигуриха днес кворум в Народното събрание
Пламен Христов става треньор на волейболния АЕК. Българинът трябва да пристигне днес в Гърция и да изгледа мач на "Орестиада", с който "жълто-черните"...