Обрат в Радомир: ПП-ДБ ще имат кмет
ГЕРБ с мнозинство в Общинския съвет
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ГЕРБ с мнозинство в Общинския съвет
Обръщение на кандидата за кмет на Радомир Пламен Алексиев
Пламен Алексиев, кандидат за кмет на Община Радомир от МК “ГЕРБ-СДС”
На 20 и 21 август в Бургас, на кортовете на ТЦ „Авеню" се проведе поредния турнир от календара на НТЛ. В него бяха включени форматите – индивидуално м...
Успешен дебют в сингъла на тенис направи гардът на баскетболния „Черно море" Пламен Алексиев (на снимката). Той достигна убедително до финалната права...